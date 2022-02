Anitta é chamada de pé frio após derrota do Bengals no Super Bowl

Anitta, 28, é chamada de pé frio após a derrota do time de seu affair, Tyler Boyd, 27, no Super Bowl, a final da NFL, a liga profissional de futebol americano. O Cincinnati Bengals perdeu por 23 a 20 para o Los Angeles Rams na noite deste domingo (13) e a cantora brasileira ganhou o apelido nas redes sociais.



O affair com o jogador de futebol foi confirmado em entrevista de Anita ao programa The Tonight Show. Na conversa com o apresentador Jimmy Fallon, a cantora disse ter certeza que os Bengals iriam vencer. "Você sabe por que eu sei que eles vão ganhar? Porque um dos meus homens é jogador do time", brincou.



Tyler Boyd, chamado de "Anitto" pelos brasileiros por causa do namoro, teve desempenho considerado modesto neste domingo.



Internautas lembraram que em 2021 a cantora demonstrou interesse pelo jogador Arrascaeta, meia do Flamengo, antes do time perder a final da Libertadores. Ela perguntou nas redes sociais se o uruguaio era solteiro.

"Anitta é muito pé frio, ficou com Arrascaeta antes da Libertadores e o Flamengo perdeu. E agora a mesma coisa com o Bengals", disse uma das pessoas que agora aponta a falta de sorte da artista. "Maior pé frio do esporte mundial! Se a Anitta está de um lado, a vitória está do outro", afirmou outra pessoa.



A cantora chegou a usar um uniforme estilizado do Bengals no ensaio de Carnaval que fez no sábado (12) no Memorial da América Latina, em São Paulo. "Go Bengals", ela escreveu na legenda de fotos com o figurino no Instagram.



Anitta não comentou a derrota do time de seu affair. Neste domingo, ela apresentou o ensaio de Carnaval no Parque Olímpico, no Rio. Celebridades como Bruna Marquezine, Juliette e Gracyanne Barbosa assistiram o show.



No sábado, a cantora dividiu o palco do Memorial da América Latina com Pabllo Vittar, 28, que mandou um recado aos fãs. "Parem de brigar no Twitter!", berrou, com direito a palavrão no final.