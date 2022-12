Anitta é hospitalizada em São Paulo

A cantora Anitta foi hospitalizada na manhã desta quinta-feira (1º), em São Paulo, no Hospital Albert Einstein. A internação acontece após a brasileira voltar de férias do Japão, onde esteve com outros famosos, como as cantoras Lexa e Lele Pons.





A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora, que não deu mais detalhes sobre o assunto. No Twitter, ela comentou o assunto. "Tá tudo bem, gente... tudo certo", disse, tranquilizando os fãs.

