Anitta ganha buquê com bilhete escrito 'minha' e afirma que não é de ninguém

Após alcançar o Top 5 mundial de músicas mais ouvidas no Spotify, a cantora Anitta, 28, mostrou em seus Stories que recebeu um buquê de flores na manhã desta terça-feira (22), parabenizando pela conquista de ter alcançado o Top 10 mundial na plataforma, no último sábado (19).

Anitta afirmou que não sabia quem pode ter mandado o presente, que veio com um cartão escrito: "Parabéns minha Top 10 mundial, rumo ao Top 1 viu? Confio em você, continue sempre sendo essa garota talentosa que vem conquistando e encantando o mundo por onde passa, saudades".

"Me parece um pouco romântico, não sei quem mandou isso. Foi minha família? Não! Não botaram nome... 'Minha'? Não sou de ninguém, não! Em português não sei quem pode estar me chamando de 'minha' não... Dessa vez não é pegadinha não", completou a cantora.



Em seguida, a cantora brincou dizendo que já pode se aposentar, mas que ainda não quer. "Se eu quiser aposentar agora eu me aposento, já fiz o que podia e o que não podia. Se quiser aposentar eu posso... Calma, eu disse que se quiser!", começou.



"Não disse que eu vou, mas que poderia! Já não tem nem mais o que fazer, tudo já foi feito. Ainda tem o Coachella, não vou me aposentar agora não. Tenho o álbum", completou ela, falando sobre seu novo projeto "Girl From Rio". Recentemente, a artista revelou que seu tão esperado álbum "Girl From Rio" deve ser lançado em abril.

Na madrugada deste domingo (20), Anitta fez uma série de tuítes enquanto "estava bêbada" e entre declarações aos fãs e pedidos de desculpas por não fazer "uma live bêbada", ela respondeu uma fã que questionou: "Qual a data do álbum, mulher? Solta e bota a culpa na bebida".



"Abril, anted do ohalella" [sic], escreveu Anitta. O tuíte da cantora já ultrapassou 2.000 curtidas, e fãs e internautas entenderam que a artista quis se referir ao festival Coachella, no qual ela foi anunciada como atração, ao lado de Pabllo Vittar, em janeiro de 2020, e que começa em 15 de abril.



Nas respostas ao tuíte, fãs e internautas comemoraram a data e pediram mais informações. "Quantas músicas terá?", questionou um. "Vai ter uma parceria com a Karol [Conká]?", perguntou outra. "Os dias de glória vindo aí", celebrou uma terceira.



Uma das músicas que deve estar no álbum é "Envolver", que entrou no Top 10 no ranking global do Spotify nesse final de semana. A música superou o pico de "Vai, Malandra", que chegou ao 18º lugar na parada mundial do Spotify quando lançada, em 2017, e se tornou a mais ouvida canção da cantora.