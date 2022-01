Anitta muda de opinião sobre Rodrigo do "BBB22": 'Tá ladeira abaixo'

Anitta, 28, mudou sua opinião sobre o participante do Big Brother Brasil 22 (Globo), Rodrigo Mussi, 36. A cantora usou o perfil do Twitter na madrugada deste sábado (22) para comentar sobre as polêmicas envolvendo o participante do reality show.



"Tá ladeira abaixo esse crush hein? Pra que fui me precipitar?", publicou a artista na rede social. Anitta passou a semana "flertando" com participante do grupo Pipoca. Já no dia seguinte da estreia do programa, terça-feira (18), a cantora demonstrou interesse no gerente comercial de São José dos Campos, interior de São Paulo.



"Cheguei em Miami agora e já fui direto assistir BBB. Rodrigo, estou apaixonada, por favor não me desaponte... não seja hétero top bolsominion machista, amém. Te aguardo na porta do Projac", escreveu a cantora.