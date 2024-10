Após acusações, filho de Diddy lança série de vídeos familiar e é criticado

Quincy Brown, filho de Sean 'Diddy' Combs, lançou um vlog familiar e foi criticado. O filho adotivo do rapper mostra os bastidores da vida da família na série de vídeos "Just a Vlog". A produção foi compartilhada no Instagram pelo The Shade Room nesta terça-feira (22).





Estilo de vida, férias em família e mulheres de biquíni ganham destaque na nova série. Conforme a página, o objetivo do vlog é "ver a família Combs através de suas próprias lentes enquanto Quincy documenta sua família fazendo várias atividades, férias em família, os altos e baixos e muito mais".





A prévia do vlog foi divulgada após a família de Diddy declarar que permanece unida em meio às acusações e prisão do artista. "O mês passado devastou nossa família. Muitos julgaram ele e a gente com base em acusações, teorias da conspiração e narrativas falsas que se tornaram absurdas nas redes sociais. Nos apegamos à verdade, sabendo que ela prevalecerá, e nada quebrará a força da nossa família", reforçou a declaração.