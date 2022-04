Após brigas, Jojo Todynho faz as pazes com MC Gui

Após brigas acaloradas envolvendo até mesmo o pai do MC Gui, a cantora Jojo Todynho decidiu selar as pazes com o funkeiro, durante a festa de aniversário da cantora Ludmilla, que aconteceu na madrugada desta terça-feira (26).



Jojo disse em seus storyies no Instagram que pediu desculpas para MC Gui. "Acabou a história, acabou o hater (ódio). O que um falou ou deixou de falar está zerado, encerrado." O funkeiro continou com o discurso: "Quem sou eu para não desculpar você? Peço desculpas também a todo mundo que se sentiu constrangido", encerrou MC Gui, cumprimentando Jojo.



A briga entre os dois foi iniciada após a cantora criticar publicamente o autor do hit "O bonde passou", que, durante uma viagem à Disney, constrangeu uma criança com câncer. A tensão foi ainda maior quando o funkeiro entrou no reality show A Fazenda, virando alvo de constantes críticas proferidas por Jojo no Twitter.







Como MC Gui estava confinado, coube ao pai do funkeiro defendê-lo, utilizando palavras de baixo calão e xingamentos contra a cantora, que revidou com mais insultos.