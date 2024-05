Após fazer crítica ao Congresso Brasileiro, Anitta afirma que foi procurada por Rodrigo Pacheco

Anitta , 31, confirmou, na tarde desta quarta-feira (15), que foi procurada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), após fazer uma crítica ao Congresso Brasileiro e citar a tragédia no Rio Grande do Sul.



A cantora contou sobre a ligação do presidente do Senado. "Depois que fiz aquele post lá cobrando uma ação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também do Arthur Lira, esse aí eu fiquei sem resposta para sempre. Continuo bloqueada, mas, enfim... Rodrigo Pacheco me procurou e se colocou à disposição para falar sobre o assunto. Eu disse que sim, tenho interesse em encontrar para falar se for para resolver", disse.

"Falar só por falar a gente vai ficar só debatendo. Não tenho paciência para ficar debatendo coisa que não vai sair do lugar", afirmou ainda.



A cantora afirmou que está atrás de um espaço na agenda para a reunião com Pacheco. "Eu falei que estou buscando minha agenda para conseguir encontrar", disse ela, que lembrou que está para começar uma turnê internacional.

Embora não seja política, a artista declarou a importância de ser um canal e uma voz para pedir ações emergenciais. "Eu não sou política, eu sou cantora, mas eu fui nas minhas redes sociais cobrar alguma coisa e ele se colocou à disposição. Eu acho importante, espero que a gente consiga fazer algo".



"Entendo que na política uma pessoa sozinha não consegue salvar o mundo, mas uma pessoa com coragem consegue balançar as estruturas", declarou.



A cantora contou que ficou satisfeita de ter sido ouvida pelo parlamentar. "Espero que dê alguma coisa, vou tentar arrumar esse dia. Me sinto agradecida, respeitada e ouvida. Sinto que todos nós fomos ouvidos um pouquinho".