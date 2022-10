Após Giovanna Ewbank, cantora Iza afirma que também é demissexual

A cantora Iza, 32, fez algumas revelações sobre sua vida amorosa e sexual durante participação no podcast Quem Pode, Pod, comandado por Giovanna Ewbank, 36, e Fernanda Paes Leme, 39, e afirmou que é demissexual. A orientação sexual que intriga algumas pessoas consiste na falta de atração sexual se não houver conexão emocional.



"Eu demoro muito para querer transar com alguém. Acho que só se tiver alguma conexão com a pessoa. Transei uma vez e fiquei 'meu Deus, fui violada, invadida', com aquela sensação de 'porque fiz isso?'. Demorei para entender que não tinha nada a ver com o boy, mas comigo. Tenho que admirar muito para dizer 'vou te dar, hoje quero te dar'", afirmou a cantora.

Ewbank também já tinha falado sobre a demissexualidade no podcast, quando afirmou também ser. Na ocasião, ela, que é casada há 12 anos com Bruno Gagliasso, 40, disse que só se relacionou intimamente com quatro pessoas. Já Iza afirmou que perdeu a virgindade com 21 anos e também transou com "pouquíssimas pessoas", apesar de ser "muito sexual".



"A energia do sexo é a energia da criação e eu sou muito criativa. Transar é vida! Eu comecei ainda entendendo o que eu gostava de fazer. A gente escuta muita coisa, tudo é machista e sexista demais. Hoje me sinto plena, mas foi uma longa caminhada. A masturbação é muito libertadora, quando mais você se conhece mais à vontade você está."



A demissexualidade se enquadra no espectro da assexualidade e é diferente de simplesmente esperar que se forme uma ligação profunda antes de ter sexo com alguém. Na verdade, ela se assemelha mais à experiência de ser assexual até que se forme esse tipo de conexão, quando a atração sexual se estenderá apenas para aquela pessoa.



Iza anunciou na semana passada o fim de seu casamento com o produtor musical Sérgio Santos após quase quatro anos de união. "Temos uma história linda de amor, cumplicidade e parceria e estamos ressignificando essa relação como duas pessoas que se respeitam e se admiram, mas em novos caminhos", disse.