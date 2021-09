Após síndrome do pânico, Dan Ventura retoma carreira musical

Aos 42 anos, Dan Ventura - que ficou nacionalmente conhecido em 2006 quando misturou os estilos arrocha e pagodeira, criando o arrochadeira - voltou para as paradas de sucesso com o hit “Passinho debochado", após tratar a síndrome do pânica por alguns anos.





O videoclipe, dirigido por Keké Dentao, Elanio Tinoco e Dan Ventura, atingiu o segundo lugar em alta no lançamento no YouTube, e também ficou no Top 10 por 15 dias seguidos no site, atualmente somando 12,2 milhõesde views no audiovisual.





No spotify, são mais 8,3 milhões de streams, e diversas posições de destaque, como o Top 30 Brasil, Top 3 Viral Brasil e Top 16 viral Mundial. Já no TikTok, os números de vídeos que foram feitos com a faixa, já ultrapassam a marca 1,2 milhões. No Instagram, foram aproximadamente 536 mil vídeos."Passinho Debochado" ainda está no Top 100 da AppleMusic e no Top 40 da Deezer.