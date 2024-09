Após tratar depressão, Linn da Quebrada volta às redes sociais

PF e Anatel entregam ao STF relatório sobre uso do X após bloqueio da rede social

A Polícia Federal e a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) enviaram ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), relatórios com informações sobre o uso do X (ex-Twitter) mesmo após o bloqueio da plataforma, em 30 de agosto.