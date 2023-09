Arlindo Cruz: “O show tem que continuar” é canção mais regravada e tocada no Brasil

Arlindo Cruz é um compositor e cantor com carreira dedicada ao samba. O artista tem na trajetória diversos sucessos em carreira solo, com diferentes parceiros, como o grupo Fundo de Quintal, além de canções gravadas por outros artistas. Nesta quinta-feira (14), ao completar 65 anos, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) divulga um levantamento musical em homenagem a ele.







O destaque foi “O show tem que continuar”, uma parceria de Cruz com Sombrinha e Luiz Carlos da Vila. Essa foi a canção mais regravada de autoria dele até o momento e a mais tocada no Brasil nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública musical.

Cruz tem 795 obras musicais e 1.797 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. As obras musicais são composições, com letra e/ou melodia e em parceria ou não. Já as gravações são registros de obras musicais disponibilizadas em forma digital (como no streaming) ou em suporte físico (como um DVD). Com isso, uma mesma obra musical pode ter diferentes gravações, como, por exemplo, a original, uma versão acústica ou um show gravado para um DVD.





Ranking de músicas de autoria de Arlindo Cruz mais tocadas nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo)

Posição - Música - Autores





1 - O show tem que continuar - Arlindo Cruz / Sombrinha / Luiz Carlos da Vila

2 - Meu lugar - Arlindo Cruz / Mauro Diniz





3 - Samba de arerê - Arlindo Cruz / Xande de Pilares / Mauro Jr.

4 - Agora viu que perdeu e chora - Arlindo Cruz / Jorge David / Franco





5 - O que é o amor - Maurição / Arlindo Cruz / Fred Camacho

6 - O bem - Delcio Luiz / Arlindo Cruz





7 - A pureza da flor - Jr. Dom / Babi / Arlindo Cruz

8 - Bagaço da laranja - Arlindo Cruz / Zeca Pagodinho





9 - Será que é amor - Jr. Dom / Babi / Arlindo Cruz

10 - Camarão que dorme a onda leva - Arlindo Cruz / Beto Sem Braço / Zeca Pagodinho





Top 5 das músicas de autoria de Arlindo Cruz mais regravadas





Posição - Música - Autores





1 - O show tem que continuar - Arlindo Cruz / Sombrinha / Luiz Carlos da Vila





2 - Samba de arerê - Arlindo Cruz / Xande de Pilares / Mauro Jr.





3 - Saudade louca - Arlindo Cruz / Acyr Marques / Franco





4 - Meu lugar - Arlindo Cruz / Mauro Diniz





5 - Ainda é tempo pra ser feliz - Sombra / Arlindo Cruz / Sombrinha