Projeto Foco promove lançamento de novos cantores de Londrina

Projeto FOCO promove lançamento de novos cantores londrinenses

Novos talentos se apresentam no palco do tradicional Bar Valentino nesta quarta-feira (13), às 20h, com a estreia do Projeto FOCO. A iniciativa, que surgiu da parceria entre o bar e a FUNCART (Fundação Cultura Artística de Londrina), tem o objetivo de revelar novas vozes para a cena musical da cidade.