Armando Babaioff critica teste de elenco que exige fama no Instagram

O ator Armando Babaioff, 40, se revoltou ao publicar nas redes sociais uma mensagem de um convite para teste de elenco que exige do artista ter, no mínimo, 10.000 seguidores.

"Isso aqui é o resumo do que virou a profissão de ator. Um teste de elenco que exige que as atrizes tenham mais de 10k seguidores. Às vezes me bate uma sensação ruim e me pego pensando que a nossa profissão já não existe mais", disparou.