Arnaldo Jabor tem melhora progressiva do quadro neurológico após AVC

O cineasta e jornalista Arnaldo Jabor, 81, segue internado após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em casa na quinta (17).

De acordo com o último boletim médico divulgado na noite de terça-feira (28), Arnaldo Jabor continua internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês e encontra-se consciente, em fase de recuperação do Acidente Vascular Isquêmico e com melhora progressiva do quadro neurológico.

O boletim também afirma que o cineasta e jornalista está sendo acompanhado de perto pelas equipes médicas coordenadas pelo Dr. Rogério Tuma.



De acordo com a assessoria pessoal de Jabor, ainda não há novas informações. Mas a filha Carolina Jabor disse que ele esta bem, mas se recuperando lentamente.



Jabor é conhecido por seus comentários nos telejornais da Globo desde os anos 1990. Ele também dirigiu filmes como "Eu sei que vou te amar" (1986), indicado à Palma de Ouro de melhor filme do Festival de Cannes.