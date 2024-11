Ator de 'CSI' conta que largou a carreira após tragédia familiar

Gary Sinise, 69, ator conhecido por seus trabalhos na franquia "CSI" e no filme "Forest Gump", conta que deu uma pausa na carreira após uma série de doenças na família.





Em depoimento à Fox News Digital, o astro revelou que precisou largar a carreira e se mudar para Nashville quando sua esposa e seu filho foram diagnosticados com câncer. Mac, o filho do ator, descobrir um um câncer raro que atinge os ossos, e Moira, sua esposa, foi diagnosticada com câncer de mama.

Tudo isso aconteceu logo após o pai de Gary sofrer um derrame. "Minha mãe estava sozinha, e eu tive que cuidar dela. Eu meio que estava com as mãos ocupadas", disse ele.





Atualmente, Moira esta curada do câncer de mama, mas em janeira de 2024, o filho de Sinise morreu. "Nosso filho estava lutando contra esse câncer sem cura. Tentar encontrar medicamentos e médicos ou qualquer pessoa que pudesse fazer algo por ele era como um trabalho de tempo integral. Além disso, ele ficou cada vez mais incapacitado pelo câncer com o passar do tempo. Ele precisava de mais e mais cuidados", contou à Fox News Digital.

Porém, Gary comemora o fato de seu filho ter conseguido gravar um disco antes de morrer. "Ele havia alcançado algo que se propôs a fazer, que era gravar toda essa música em maio e fazer um álbum completo... isso me deu muita alegria, só de vê-lo aproveitar esses momentos", revelou.





O último trabalho de Gary Sinise foi em 2020, no filme "Joe Bell". Antes disso, ele participou da série "13 Reasons Why" da Netflix.