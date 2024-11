Ator de 'Emily em Paris' discorda do rumo de personagem e não descarta abandonar a série

A quarta temporada de "Emily em Paris" mal estreou no catálogo da Netflix e já se mantém entre as mais assistidas no mundo. Só que o sucesso não é garantia de tranquilidade nos bastidores. O ator Lucas Bravo, intérprete do chef francês Gabriel, não gostou muito do rumo que a trama de seu personagem tomou na produção.





Depois de se envolver com a protagonista Emily, vivida por Lily Collins, na primeira temporada, Gabriel foi perdendo espaço nos anos seguintes. Nesta quarta temporada, por exemplo, enquanto a executiva de marketing se instala na capital italiana, Roma, ele fica desolado em Paris. "Gostaria que ele recuperasse um pouco de estilo", disse o ator em uma entrevista recente ao Le Figaro.

Bravo reconheceu que a série é um bom entretenimento, mas reclamou da trama de Gabriel e Emily. "Não quero fazer parte de um mecanismo que tende a subestimar a inteligência dos espectadores", comentou, sem esconder sua falta de estímulo para trabalhar. Em entrevista ao IndieWire, o ator deu a entender que pode não estar na quinta temporada e mencionou que seu contrato está para acabar.