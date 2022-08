Atriz da Globo revela que acreditava ser filha de Michael Jackson

Já imaginou passar alguns anos acreditando ser filha de Michael Jackson? Pois é. Isso aconteceu com Caroline Dallarosa. A intérprete de Arminda em "Além da Ilusão" ficou com isso na cabeça durante anos na infância por culpa da própria mãe. Ela tinha inventado a história por conta de um drama na cabeça da atriz: a ausência do pai biológico.





"Ela chegou e falou: 'Filha, sabe o motivo do seu pai não ser muito presente? Porque você não é filha dele, você é filha do Michael Jackson. Sabe aquele clipe dele com a bandeira do Brasil? Então, ele veio para o Brasil, a mamãe o conheceu ele e a gente se apaixonou. Nós tivemos você, mas a mamãe não queria essa vida de fama pra você. Então, a gente ficou aqui no Brasil e ele voltou para lá. Michael gosta muito de você'", conta a atriz, hoje, gargalhando com o episódio.

Publicidade





Caroline ainda lembra que todo o enredo fazia sentido na época porque a família era muito fã e ela cresceu ouvindo todos os discos e vendo os clipes do cantor. "Eu devia ter uns quatro ou cinco anos, tudo fazia sentido na minha cabeça. A minha mãe demorou para desmentir. Eu cheguei a falar isso na escola e todo mundo ficou me chamando de mentirosa", admite ela.