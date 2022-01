Atriz de Londrina atua na novela 'Um Lugar ao Sol', da Globo

Elogiada pela crítica especializada pelo bom texto e ótimas atuações, a novela "Um Lugar ao Sol", exibida pela Rede Globo, conta com uma atriz londrinense em seu elenco. Premiada por suas atuações no teatro e no cinema, Patrícia Selonk interpreta Gorete - personagem que na trama é secretária na casa de Bárbara, vivida pela atriz Alinne Moraes. Radicada no Rio de Janeiro, a artista é uma das integrantes da Armazém Companhia de Teatro.



Nascida em Londrina, em 1971, Patrícia Selonk iniciou a carreira de atriz em 1987, quando participou da formação da Armazém Companhia de Teatro. No teatro, entre seus personagens mais marcantes, estão o bufão Falstaff de "A Ratoeira é o Gato" (1993), Caliban de "A Tempestade" (1994), quando atuou ao lado do ator Paulo Autran, Estragon de "Esperando Godot" (1998), o Chapeleiro Maluco de "Alice Através do Espelho" (1999), Geni de "Toda Nudez Será Castigada" (2005), Katrin, a filha muda de "Mãe Coragem e Seus Filhos" (2007), a garçonete Cecília de "Inveja dos Anjos" (2008), Laura de "A Marca da Água" (2012) e a personagem título de "Hamlet" (2017). Na montagem de "Angels in America" (2019), Patrícia interpreta sete personagens.

