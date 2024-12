Atriz russa morre aos 24 anos ao ser arrastada por onda enquanto fazia ioga

A atriz russa Kamilla Belyatskaya morreu aos 24 anos após ser arrastada para dentro do mar por uma onda gigantesca, na sexta-feira (29), na ilha de Koh Samui, na Tailândia.



Belyatskaya fazia ioga quando foi surpreendida pela onda e levada para dentro da água. O corpo da atriz só foi localizado por agentes de segurança e resgate tailandeses durante o último final de semana, segundo informações da imprensa do país asiático.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



Imagens registradas por pessoas que estavam próximas ao local mostram o momento em que a russa foi atingida pela onda. A artista aparece sentada em uma rocha, enquanto faz uma pose de ioga com um tapete e, subitamente, a água a arrasta.



Kamilla costumava frequentar a ilha de Koh Samui. Conforme a imprensa britânica, a atriz descrevia o local com "o melhor da terra". Após o ocorrido com a artista russa, Chaiyaporn Subprasert, chefe do Centro de Resgate de Samui, declarou que há alertas espalhados pela ilha para orientar os turistas sobre as áreas de risco, em que é proibido entrar no mar.



Área em que Belyatskaya estava ao ser arrastada era um mirante. Entretanto, Subprasert destacou que o tamanho e a força da onda podem ter surpreendido a jovem, que era natural de Novosibirsk, terceira maior cidade da Rússia.