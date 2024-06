Bárbara Evans diz que filho saiu da sedação após uma semana na UTI

Bárbara Evans, 33, atualizou o quadro de saúde do filho, Antônio, de seis meses, que está internado em UTI com bronquiolite há uma semana.



A modelo usou suas redes sociais na manhã de hoje para contar que os médicos retiraram o bebê da sedação, e que há a expectativa de retirarem a sonda pela qual ele estava se alimentando.

A influenciadora celebrou o progresso do filho. "Estamos progredindo, tem que ser bem aos pouquinhos. Hoje, tirou total a sedação dele, ele estava só um pouquinho para não ficar nervoso, mas tirou total a sedação para ver como ele vai mamar. Se ele mamar bem, aí já tira a sonda, que está para ele se alimentar".



A ex-Fazenda contou, ainda, que é preciso que a saturação baixe. "Também tem que ver se vai baixar a saturação, como vai ser na hora da mamada. Se tudo correr bem, vai tirar a sonda de alimentação do nariz. É tudo com muita calma, sem pressa. Tudo agora tem que ser no tempo dele, não no nosso tempo".



Além de Antônio, Bárbara também é mãe de Álvaro, de seis meses, e de Ayla, de dois anos, do casamento com o empresário Gustavo Theodoro.