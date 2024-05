Barraca de Mani passa por transformação em Salvador

A barraca onde Mani Reggo, 41, comercializa seus sanduíches em Salvador (BA) passou por uma transformação nesta semana. Ela divulgou na última quinta-feira (2), no Instagram, imagens da nova cara do espaço.



O grafiteiro Muricy foi o responsável por redecorar o estabelecimento. "Tivemos a honra de transformar esse espaço e trazer uma nova atmosfera para esse lugar. A arte tem o poder de transformar e ressignificar muitas histórias. Sejam bem-vindos a esse lindo recomeço da Barraca da Mina", escreveu ele, na legenda da publicação.

O vídeo compartilhado resume o processo de grafitagem da barraca, agora repleta de desenhos que remetem à natureza e à alimentação. Além de Muricy, o trabalho contou também com a participação dos artistas urbanos Miu Monteiro, Pitoco Grafite, Romário Braz e Matheus Ribeiro.



Ao fim da gravação, a própria Mani posa toda orgulhosa diante de seu 'novo' espaço comercial. "Na pandemia, eu deixei de vender por causa do lockdown - e aí surgiu a possibilidade de comprar essa baraca", recorda ela no início do vídeo.



Nos comentários do post, a ex de Davi Brito, 21, agradeceu e enalteceu o esforço conjunto da equipe. "A arte que inspira é verdadeiramente aquela que nos conta uma história. E essa história está sendo contada por mim e por vocês. Obrigada."