BBB 23: Sarah afirma que sofreu racismo de Bruna e evita ver vídeo de rima

Sarah Aline falou pela primeira vez sobre a polêmica rima em que Bruna Griphao, sem citar o nome da psicóloga, supostamente critica o "jogo confortável" da rival e relaciona sua imagem a uma banana.





"Aqui, se você tá confortável, come uma banana. Quando tá desconfortável, todo mundo espana", disse a atriz.

Em entrevista ao jornal Extra, Sarah afirmou que tem evitado assistir ao vídeo e disse que, embora não se sinta surpresa, ficou chateada e frustrada ao tomar conhecimento do episódio.





"Zero surpresa em saber que aconteceu isso. Isso está muito relacionado às influências do racismo estrutural, que se instala nas nossas relações quando a gente menos percebe. A cabeça da Bruna não passou pelo filtro de que ela estava sendo racista naquela hora. Me incomodei muito, sim", disse.

"Estou muito chateada e frustrada. Fico triste de ter vivido isso, mas feliz que isso virou uma pauta. Muitas pessoas que não sabiam sobre o reflexo do racismo puderam aprender um pouco mais", disse.