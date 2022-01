'Bebemos sangue um do outro', diz Megan Fox ao ficar noiva do cantor Machine Gun Kelly

Megan Fox, 35, e o cantor Machine Gun Kelly, 31, estão noivos. A atriz publicou no Instagram vídeo do momento em que é pedida em casamento. No longo texto na legenda, ela disse que eles "beberam o sangue um do outro" para celebrar o momento.

O noivado aconteceu na terça (11), no resort Ritz-Carlton Spa Botánico - Dorado Beach, em Porto Rico. Segundo cotação feita para janeiro pelo Daily Mail, o valor das diárias do hotel de luxo começa em US$ 2.300 (R$ 12,8 mil)

"Em julho de 2020, sentamos sob esta figueira e pedimos por algo mágico. Estávamos alheios a dor que enfrentaríamos juntos em um período de tempo tão curto e frenético. Inconscientes do trabalho e sacrifícios que o relacionamento exigiria de nós, mas intoxicados pelo amor. E o carma", escreveu Megan.





"De alguma forma, um ano e meio depois, tendo atravessado o inferno juntos e rindo mais do que eu jamais imaginei ser possível, ele me pediu em casamento. E assim como em todas as vidas anteriores a esta, e como em todas as vidas que se seguirão, eu disse sim. ... e então bebemos o sangue um do outro. 11 de janeiro de 2022", completou ela.





Machine Gun Kelly também postou sobre o noivado em suas redes sociais. Ele afirmou que desenhou o anel de noivado com o designer Stephen Webster para serem dois. "A esmeralda (pedra de nascimento dela) e o diamante (minha pedra de nascimento) presos por espinhos que se unem como duas metades da mesma alma formando o coração obscuro que é o nosso amor. 11 de janeiro de 2022", escreveu.

Segundo uma especialista em joias ouvida pelo Daily Mail, o anel tem valor estimado em US$ 340 mil (R$ 1,9 milhão).





Megan Fox e Kelly começaram a namorar em meados de 2020, pouco tempo depois do anúncio do término do casamento da atriz com Brian Austin Green, 48. Eles ficaram juntos por dez anos e são pais de três crianças.





Na época da separação, já existiam rumores de um affair entre Fox e Kelly, que tinham se conhecido no set de gravações do filme "Midnight in the Switchgrass", interrompido por causa da pandemia do novo coronavírus.