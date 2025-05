Bolsa encontrada no hotel em que Liam Payne morreu pode ajudar a esclarecer caso

Segundo investigações periciais, uma bolsa de couro que pertencia a Liam Payne pode ajudar a esclarecer a morte do cantor. A informação é do jornal britânico Daily Mail.





Está é a revelação mais recente a respeito do caso envolvendo o ex-vocalista do One Direction, que morreu após cair da varanda de um hotel na Argentina em outubro de 2024.





Na época, objeto foi descoberto na sacada do segundo andar do local, abaixo do quarto em que o músico estava hospedado, e continha um conjunto de pílulas, uma garrafa de uísque Jack Daniel's e um bilhete com o escrito "para Liam".





O objeto pode sugerir que Payne estivesse tentando fugir de uma possível ameaça. Além da peça, um chapéu e outra bolsa foram encontrados próximos ao corpo do artista.





Segundo o Daily Mail, fontes próximas afirmam que a suposta tentativa de fuga não teria sido a primeira de um lugar em que Payne estava hospedado. Em setembro do ano passado, ele também teria tentado escapar de uma propriedade na Flórida após um suposto desentendimento com seu segurança pelo abuso de drogas.





A teoria defendida pelo juiz responsável pelas investigações do caso defende que o cantor teria sido levado por funcionários, enquanto estava inconsciente, de volta ao seu quarto, onde caiu da sacada dez minutos mais tarde.





"Eu mantenho que a pessoa em questão tentou sair pela sacada do local onde estava porque os peritos forenses notaram que ele não perdeu o equilíbrio. Foi assim que a queda aconteceu", afirmou ele em janeiro.