Bolsonaro compartilha resposta de Anitta ao PT e cantora comemora

A cantora e empresária Anitta, 29, teve o seu comentário repostado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no Twitter, após ela desautorizar o uso de sua imagem para candidatos do Partido dos Trabalhadores. No entanto, a cantora afirmou que, apesar de ser verdade, o seu comentário foi usado para gerar engajamento para ela e para o candidato petista, que lidera as intenções de voto.

A declaração de Anitta ocorreu após ela registrar apoio a Lula na eleição presidencial de 2022, a fim de barrar a reeleição de Jair Bolsonaro. Porém, outros candidatos do PT passaram a utilizar a imagem dela para campanhas para senador, deputado e governador, gerando a revolta da cantora: "Atenção candidatos do PT. Eu não sou uma apoiadora do PT e não sou petista. Não autorizo o uso da minha imagem para promover este partido e seus candidatos. Minha escolha nessas eleições foi de trazer engajamento e mídia para a pessoa que tem maior chances para a presidência. Este ano meu foco é fazer minha parte para não dar brecha a esse possível pesadelo de reeleição", escreveu.

Lula também comentou a situação, dando razão a Anitta. "De fato você só declarou seu apoio por mim e sei que não é petista. O PT tem milhões de militantes, simpatizantes e também tem gente que não gosta do partido, mas mesmo assim está conosco nesta caminhada, porque precisamos que o Brasil volte a ter democracia e paz", respondeu o ex-presidente.





Em uma live feita na madrugada de domingo (17) para segunda-feira (18), Anitta comentou sobre a estratégia de sua declaração. Ela afirmou ter feito de propósito para que o atual presidente desse mais engajamento a ela. A cantora disse que o seu nome e o de Lula foram os mais comentados do Brasil no fim de semana, fazendo com que os eleitores indecisos saibam mais sobre o seu candidato. Veja, abaixo, os tuítes completos de Anitta, Bolsonaro e Lula.