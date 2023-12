Bolsonaro visita Neymar e entrega medalha de 'imbrochável'

Em uma visita a Neymar, atacante do Al Hilal, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) presenteou o camisa 10 da seleção brasileira com uma medalha que vem distribuindo a aliados e apoiadores.





Segundo a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, a medalha que o jogador recebeu tem as palavras "imbrochável, imorrível e incomível", utilizadas pelo próprio Bolsonaro para se definir ao longo do mandato.

Neymar, que está se recuperando de uma grave lesão no joelho esquerdo, recebeu o ex-mandatário na mansão dele em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.





O centroavante, que trocou o PSG pelo Al Hilal em agosto, apoiou Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022, perdidas para o atual chefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).