Boni chama BBB de 'besteirol' e diz que telespectador deveria ser poupado de ver reality

Se dependesse do ex-diretor da Globo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, 89, o BBB não seria exibido todos os dias. Para ele, o ideal seria esconder o reality na programação para "poupar os telespectadores" do que ele chamou de "besteirol".





"É um besteirol. Eu colocaria de sábado à tarde, uma vez por semana, para poupar o telespectador que é inocente e não tem a obrigação de ver aquilo", disse em entrevista ao videocast Achismos no YouTube.





Boni despreza o formato e diz que nunca quis assistir ao trabalho do filho, Boninho, que até 2024 participava de tudo com relação ao programa.





"Nunca gostei do BBB, desde o começo, mas não é pelo programa em si. Acho besteira o que aquelas pessoas dizem, muitas vezes estimuladas pelo álcool. Preferia um texto do Dias Gomes [1922-1999] porque me diz alguma coisa mais útil", afirmou.





"Eu faria um outro divertimento, mas sei que o programa é um sucesso enorme no mundo inteiro. O Boninho sempre fez o melhor Big Brother do mundo. Agora esse negócio de dupla não deu certo", emendou o ex-diretor sobre a dinâmica atual do BBB 25.





Segundo ele, papo de trabalho não acontece com o filho, pois ambos pensam muito diferente. "Temos um acordo. Boninho é muito competente e um profissional extraordinário. Não falamos de televisão porque não pensamos da mesma forma. Às vezes ele está certo, eu estou errado. A gente toma um vinhozinho, fala de família, de viagem, temos essa afinidade. Mas de televisão não vamos falar", completou.



