Brad Pitt está 'triste' após filha remover sobrenome dele

As relações entre Brad Pitt e seus filhos não andam nada fáceis desde a separação com Angelina Jolie. Recentemente, a filha mais velha do ex-casal entrou com um pedido na Justiça americana para retirar o sobrenome do pai de seu registro completo.



Shiloh, de 18 anos, quer que seu nome contemple apenas a parte da mãe. O ator estaria chateado e triste com a situação.



Segundo a revista People, Pitt estaria se sentindo abandonado pelos filhos e está afastado deles desde o fim da relação com Angelina.



O ex-casal anunciou a separação em 2016. Os dois estavam juntos desde 2004 e também são pais de Maddox, Pax, Zahara e os gêmeos Knox e Vivienne. O processo de divórcio, finalizado em 2023, incluiu acusações de abuso por parte do ator, disputas judiciais por uma vinícola na França e pela guarda dos filhos.