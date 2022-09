Brasileira Any Gabrielly anuncia saída do Now United para seguir carreira solo

Any Gabrielly, 19, não é mais integrante do Now United. A cantora brasileira anunciou, nesta quinta-feira (22), a decisão de deixar o grupo para seguir solo e ela já tem até um agente: o criador do próprio Now United, Simon Fuller.







"Escutei minha intuição e ainda bem que tiveram pessoas que confiaram em mim. Eu amadureci muito durante os anos no Now United, e agora eu queria poder ter mais liberdade, por mais que eu fosse feliz com o que eu fazia, eu queria explorar outras áreas como artista", contou em entrevista ao site Rolling Stone Brasil.



O anúncio aconteceu nesta quinta-feira nas redes sociais de Any Gabrielly. "Fechar capítulos é sempre difícil, mas isso também significa que estamos começando um novo. O meu capítulo com Now United foi o mais intenso, bonito e empolgante de todos. Também foi o meu favorito. Eu realizei tantos sonhos, minha vida mudou de forma imaginável e pude viver isso com as pessoas mais talentosas, incríveis e iluminadas que serão para sempre minha família", disse a cantora.

Gabrielly explicou também que preparou a saída do grupo durante um ano. A mudança recente para Los Angeles, Estados Unidos, foi mesmo motivada pela decisão de seguir em carreira solo. "Como alguns de vocês já sabem, eu me mudei para Los Angeles de vez e o motivo pelo qual fiz isso é que vou investir na minha carreira solo, junto com Simon Fuller, que ainda será meu empresário", assumiu a brasileira. Ela avisou irá fazer alguns shows com o grupo nas próximas semanas.



"Continuarei sendo parte da família Now United para sempre. Ainda me apresentarei com eles no futuro e estarei pessoalmente envolvida em encontrar um novo integrante brasileiro para o grupo", revelou ela. Any já antecipou que seu último show na banda acontecerá no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 19 de novembro. "Será minha chance de dividir o palco com meus irmãos e irmãs do Now United pela última vez", completou ela.