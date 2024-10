Bruna Biancardi reclama de mãe da 3ª filha de Neymar após indireta: 'Expondo nossas vidas'

As mães das filhas de Neymar parecem estar em pé de guerra. Após Amanda Kimberlly, mãe de Helena, terceira filha do jogador, curtir um comentário direcionado a Bruna Biancardi, mãe de Mavie, esta última fez um pronunciamento.







Tudo começou quando Amanda curtiu os dois comentários. "A outra [Bruna] está lá incomodada e insegura com Amanda Kimberlly. Ela está competindo sozinha, enquanto a mãe da Helena está no sossego", escreveu uma internauta. "Eu teria receio de deixar minha filha perto de uma mulher assim, nítido o incômodo com a Helena", postou outra.





Após a reação de Amanda viralizar, Bruna se pronunciou por escrito também nas redes sociais. "Que pena que ela pensa dessa forma, e que pena que ela nunca me procurou para conversar, já que tem tanto para falar", afirmou. "Ao invés disso, fica expondo nossas vidas e filhas por aqui, baseadas em coisas inverídicas."





Bruna também disse que não tem problemas em conviver com a terceira filha do namorado. "No momento em que eu decidi retomar o meu relacionamento com uma pessoa que tinha tido outra filha, eu deixei claro para ele que o convívio com a criança não seria um problema para mim. Muito pelo contrário. Aceitei o pedido que ele me fez de que iríamos nos ajudar com essa situação, que é nova para todos nós", contou.





"Pensar que eu destrataria uma criança, é muito triste! É doentio", prosseguiu. "A forma de tratamento seria a mesma que eu desejaria que a minha filha recebesse. Ela não tem motivos para falar sobre mim. Eu nunca falei nada sobre ela. Sempre tive empatia por uma mulher recém-parida, coisa que não aconteceu comigo", completou a influenciadora, relembrando o episódio em que foi traída enquanto estava grávida.