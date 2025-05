Bruna Marquezine e João Guilherme terminam namoro

Bruna Marquezine, 29, e João Guilherme, 23, não estão mais juntos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz.





Segundo nota enviada pela porta-voz de Bruna, a decisão foi feita "de forma amigável, com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro."





Bruna assumiu o relacionamento com o filho de Leonardo em agosto do ano passado, mas os dois já vinham sido vistos juntos alguns meses antes.





Há duas semanas, o casal protagonizou uma polêmica em Goiás, na comemoração do aniversário de João na fazenda Talismã.





Durante o final de semana na fazenda, a atriz se recusou a posar para fotos com parentes do namorado. Ela ficou de fora da foto oficial de aniversário, por exemplo, com Leonardo, a esposa, Poliana, e os cunhados Zé Felipe e Virgínia Fonseca.





A ausência de Bruna na foto gerou polêmica entre os fãs, que a acusaram de ser "fresca" e "não se misturar". Na mesma semana, Bruna curtiu o comentário de uma fã que dizia que ela "não negocia seus princípios".