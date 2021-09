BTS faz discurso na Assembleia Geral da ONU

"Viajar da Coreia pros Estados Unidos para ir no VMA? Met Gala? Outro assunto? Não. Viajar para fazer história na Assembleia Geral da ONU e ser a voz dessa geração, meu orgulho", escreveu uma internauta. "Esse é tipo de coisa que somente o BTS consegue fazer, show na ONU", celebrou um segundo.

Nas redes sociais, os fãs de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook comentaram sobre o discurso e celebraram a apresentação do septeto, que lançou uma performance especial da música "Permission to Dance", filmada na sede da ONU.

"Eles não simples cantores do momento, que depois de meses esquecem, ou cantores que fizeram sucesso com uma música e ninguém lembra depois. Eles são um marco pro mundo. O BTS não faz história, o BTS é a história", refletiu ainda outro fã.

"Só o BTS para fazer mais de 100 mil jovens brasileiros assistirem de fato a Assembleia Geral da ONU", pontuou outra. "Além de discursar, eles também performaram na ONU. Ninguém acima do BTS!", escreveu outro internauta.

No discurso, J-Hope afirmou que a geração atual teve uma sensação invasiva "de que nosso tempo no mundo seja limitado". "Acabamos de falar sobre as coisas que lamentamos e estremeço em pensar sobre o luto sobre a terra", acrescenta.





"É uma discussão difícil. Mas aprendi que há muitas pessoas interessadas nos campos de estudos desse tema. Essas pessoas estão buscando as respostas de como devemos viver nosso futuro", disse Namjoon. "Espero que não consideremos o futuro apenas como uma escuridão sombria", completou Taehyung.





"Essa geração está buscando novas coisas, aprendendo. Eles não estão perdidos. Estão achando coragem e aceitando desafios", disse Jimin. "Em vez de chamá-los de geração perdida, podemos chamá-los de geração acolhedora. Em vez de temer as mudanças, eles as abraçam", concluiu Jin.