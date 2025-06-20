Caçula de Francisco Cuoco fala sobre últimos momentos em vida do ator

Diogo Cuoco, filho mais novo de Francisco Cuoco, falou sobre os últimos momentos de vida do pai.

Segundo o caçula, Francisco estava sedado antes de morrer, e rodeado da família. "Nós já estávamos conversando com ele sobre", disse.

Ele atribuiu a longevidade do pai à dedicação à vida de ator. "Está muito ligada ao fato dele ter encontrado esse ofício que amava tanto".





Diogo também agradeceu o apoio que a família tem recebido desde que a morte de Cuoco foi confirmada. "A gente tem recebido inúmeras demonstrações de carinho, declarações lindas de colegas e fãs".

Diogo fez questão de reforçar que o ator tinha a mesma personalidade que mostrava frente as câmeras. "Ele era exatamente a mesma pessoa. Extremamente humilde, uma pessoa generosa, bondosa. O convívio com ele era fantástico".

O corpo do ator Francisco Cuoco, que morreu nesta quinta-feira (19), aos 91 anos, está sendo velado nesta sexta-feira (20) em São Paulo, em uma cerimônia aberta aos fãs e a família.



