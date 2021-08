Camila Cabello nega noivado com Shawn Mendes

Surgiram rumores nos últimos dias de que o cantor Shawn Mendes, 23, teria pedido Camila Cabello, 24, em casamento depois de a cantora aparecer em um vídeo no TikTok dançando seu novo sucesso, "Don't Go Yet", exibindo um anel, que parecia ser de noivado. Cabello negou a história veementemente, inclusive, brincando com o assunto.

Continua depois da publicidade





"Não, ele não me pediu em casamento e eu não estou noiva", disse em entrevista ao talk show The Tonight Show Starring Jimmy Fallon exibido na sexta-feira (27). A artista afirmou ainda que não tem ideia em como tradicionalmente se usa uma aliança para simbolizar esse tipo de compromisso.

Continua depois da publicidade





"Eu ainda não sei em qual mão o anel de noivado fica, então algumas vezes eu coloco [o anel] em meu dedo anelar", pontuou. "Meus pais são casados e os dois perderam suas alianças. Então, minha mãe também não sabe. Ela poderia me salvar dessa, mas não salvou", brincou ela, que teve a dúvida solucionada pelo apresentador Jimmy Fallow.

Continua depois da publicidade





Cabello também falou sobre a estreia de "Cinderela", que acontecerá dia 3 de setembro na Amazon Prime. "É incrível. É um clássico contado de uma maneira totalmente diferente. Cinderela é maravilhosa, pois não espera que um príncipe a salve, ela faz isso sozinha", disse sobre o primeiro trabalho dela como atriz, salientando que os contos de fada clássicos deveriam ser reescritos seguindo esse caminho.





Cabello e Mendes assumiram o namoro em setembro de 2019, após várias especulações de que estariam se relacionando. O casal resolveu passar juntos a quarentena imposta pelo coronavírus, o que inspirou o cantor a compor novas músicas. "A pandemia e a quarentena têm sido aterrorizantes e realmente difíceis, mas algo realmente lindo para mim saiu disso", contou o artista em entrevista para a Apple Music, em novembro.