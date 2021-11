Camila Queiroz publica carta de despedida para Angel

Após se desentender com a Globo e deixar "Verdades Secretas", Camila Queiroz, 28, publicou na tarde desta quinta-feira (18) uma carta para Angel, a sua personagem na novela de Walcyr Carrasco. Publicado em suas redes sociais, ela diz que escreveu o texto com lágrimas nos olhos, mas com o "coração tranquilo".

"Sempre senti a sua força, sua potência e o furacão que você é. Ser sua casa sempre foi desafiador, vo

cê sempre me tirou da zona de conforto, sempre me fez ir além daquilo que eu mesma duvidava ser capaz e para você e por você eu me doei e me entreguei", afirma.





A atriz diz também que o reencontro com o papel na segunda temporada da trama, que estreou em outubro no Globoplay, foi "lindo e cheio de significados" e que ambas cresceram e amadureceram.





"Você não imagina a força e a coragem que você me trouxe e traz como mulher e artista num país tão machista. Agradeço as deusas e aos deuses pelo nosso encontro e agradeço a você por ter me escolhido", prossegue.

Camila acrescenta que sente uma dor semelhante a de "ter perdido alguém da família". "Mas, na verdade não, porque você é ETERNA, você é GIGANTE e você SEMPRE estará comigo e com todos que viveram com a gente a sua história."





Ela termina pedindo desculpas por não ter se despedido da forma que gostaria porque "não me permitiram". "Mas no meu coração e na minha história, você sempre estará", finaliza.





O anúncio do desligamento de Camila Queiroz de "Verdades Secretas" foi feito na tarde de quarta (17), por email, pela assessoria da Globo. No comunicado, a emissora fala em exigências "inaceitáveis" da protagonista.





"Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis", afirmou trecho da nota enviada à imprensa.





Horas depois, a atriz divulgou nota em que rebate a Globo. Ela afirma que o destino de sua personagem, Angel, mudou, contrariando promessas que ela teria recebido, e avalia que isso teria sido uma punição da Globo por ela não ter renovado seu vínculo de longo prazo com a emissora no começo deste ano.





"A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, como foi divulgado à época", diz em nota publicada nas redes sociais.





Em janeiro deste ano, a atriz confirmou que não iria renovar seu contrato de longo prazo com a Globo. Em vez disso, passaria a trabalhar na emissora com contratos por obra, em que o artista fica vinculado apenas enquanto está no ar. Assim, teria liberdade para aceitar convites de concorrentes como a Netflix, onde apresentou o reality show Casamento às Cegas Brasil ao lado do marido, Klebber Toledo, e gravou a série "De Volta aos 15" ao lado de Maisa Silva.