Cantor Conrado, dupla de Aleksandro, passa por nova cirurgia

O cantor João Vitor Moreira Sales, conhecido como o Conrado que fazia dupla com Aleksandro, teve que passar por uma nova cirurgia na segunda-feira (16) para fixação do quadril. Conforme o boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa do artista, o procedimento não teve intercorrências e o paciente segue clinicamente estável internado na UTI do Hospital Regional de Registro, cidade do interior de São Paulo.

De acordo com o boletim médico divulgado na tarde desta segunda, a cirurgia não teve intercorrências e o paciente segue clinicamente estável. Desde quinta-feira (12), a equipe que assina os boletins vem afirmando que o músico apresenta melhora clínica e laboratorial progressiva.

João Vitor ficou gravemente ferido no último dia 7, quando o ônibus que levava a dupla Conrado e Aleksandro e sua equipe tombou na Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu (SP). O veículo havia partido de Tijucas do Sul, no Paraná, e tinha como destino São Pedro, em São Paulo, onde os artistas fariam show. O acidente provocou a morte do cantor Aleksandro e de outras cinco pessoas da equipe.





Ele foi uma das primeiras vítimas a serem atendidas após o acidente. Ao ser encaminhado em estado grave para o Hospital Regional de Registro (SP), teve que passar por uma cirurgia geral para controlar sangramentos e corrigir fraturas na bacia. O músico permaneceu em coma na UTI por vários dias até que acordou na última quinta-feira (12). Pelas redes sociais, sua namorada Anna Moraes comentou: "Meu João acordou, está consciente e muito abalado com o ocorrido, ele se lembra de algumas cenas, mas, na medida do possível, está bem. Vocês não têm ideia de como foi importante e emocionante chegar no hospital e ver ele falando, se comunicando com a gente, depois de dias de tanta angústia".





