Cantor Conrado está lúcido e apresenta melhora clínica

O cantor João Vitor Moreira Sales, mais conhecido como Conrado – que fazia dupla com Aleksandro – apresentou melhora em seu estado de saúde. Conforme um boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa da dupla sertaneja no final da tarde de sexta-feira (13), ele está lúcido e após ter sido extubado segue em respiração espontânea e apresentando avanço clínico e laboratorial. O músico segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital Regional de Registro, no interior de São Paulo.

No domingo (8), Conrado passou por uma cirurgia para controle de sangramento e correção cirúrgica de fratura de bacia e nos primeiros dias da semana ele apresentou melhora na função renal. Com a evolução e estabilidade do quadro clinico, o cantor foi extubado pela equipe médica na terça-feira (10). Na data, o hospital havia divulgado que não seriam necessárias novas intervenções cirúrgicas no cantor.

Além dele, o músico Júlio César Bugoli Lopes permanece internado em estado grave na UTI do Hospital Regional de Registro.