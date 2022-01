Cantor e guitarrista Vila Fabbri morre aos 59 anos

Músicos londrinenses, familiares e amigos lamentaram a morte do cantor e guitarrista Vlamir Benedito Fabbri, popularmente conhecido como Vila Fabbri. Integrante da banda Blow Up - grupo de rock no qual tocava guitarra e atuava como vocalista, ele faleceu na tarde de domingo (9), aos 59 anos, vítima de glioblastoma multiforme, um tipo de câncer cerebral descoberto há um ano e meio. O sepultamento será realizado na tarde desta segunda-feira (10), em Porto Ferreira (SP), cidade natal do músico que deixa a esposa e dois filhos.

Nascido no interior de São Paulo e sobrinho do jornalista Joelmir Beting, Vila era formado em Economia, porém ficou conhecido do público londrinense por fazer shows em diversos bares de Londrina desde a sua chegada na cidade, em 2012. “Ele tinha uma presença de palco muito boa e muito swing. Era muito conhecedor de músicas dos anos 1970 e trazia muitas referências tanto de canções brasileiras quanto as de world music. Atingia registros vocais considerados agudos para uma voz masculina e fazia muitas apresentações de voz e violão cantando clássicos do rock nacional dos anos 80, além do repertório focado no rock internacional dos anos 70 que a gente tocava na banda Blow Up”, afirma o guitarrista Vitor Struck, que em 2016 passou a integrar o grupo musical criado por Vila dois anos antes.

Ele ressalta que além do talento musical, Vila era conhecido por seu carisma, bom humor e humildade. “Era um cara muito bacana. Estava sempre alegre e aos poucos foi conquistando o respeito dos músicos que já tocavam em Londrina e também dos donos de bares da cidade”, relata.





