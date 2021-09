Cantor sertanejo é encontrado morto no dia do aniversário de 30 anos

O cantor sertanejo Giovanne Salles foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (27), no bairro Jardinópolis, em Belo Horizonte. Ele estava dentro de um carro, no banco do motorista. Salles completaria 30 anos nesta segunda.

A Polícia Civil disse que uma equipe da perícia criminal foi ao local do ocorrido para realizar os primeiros levantamentos, e o corpo de Salles foi encaminhado ao IML, onde foi submetido a exame de necropsia.

A causa da morte ainda é desconhecida. Familiares do sertanejo disseram à reportagem que a suspeita inicial é que ela tenha tido um infarto. Salles deixa mulher e um filho de 1 ano. Não foram divulgadas informações sobre o velório e o enterro do cantor.





O carro estava parado entre a avenida Amazonas, uma das principais da capital mineira, e a rua Maria Magdalena Camargos. Segundo o G1, policiais militares que atenderam a ocorrência disseram que Salles tinha sangramento no nariz e na boca.

Ainda de acordo com o site, não havia sinais de violência no local, e o carro em que ele foi encontrado era de um parente.





No instagram de Salles, a família publicou um comunicado confirmando a morte. "Estamos inconsoláveis com essa perda repentina", diz o texto.