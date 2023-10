Cantora Deborah Blando revela ser superdotada

Evento que acontece neste fim de semana recebe a cantora, que falará sobre sua experiência vivendo com altas habilidades





A cantora internacional Deborah Blando surpreende o público ao revelar sua superdotação em um evento que promete ser um marco no campo das altas habilidades e superdotação. Com inúmeros sucessos emplacados em novelas, premiações e um amplo reconhecimento no cenário artístico, Deborah Blando se junta aos especialistas e participantes do "Vivendo a Superdotação - 3ª Edição", que acontecerá nos dias 21 e 22 de outubro de 2023, no Hotel Meliá Ibirapuera, em São Paulo.

Aos 3 anos de idade, Deborah Blando já demonstrava seu talento, tornando-se uma das vencedoras do Festival de San Remo. Sua carreira musical decolou aos 12 anos, quando gravou seu primeiro disco, e aos 18 anos, ela conquistou os Estados Unidos, tornando-se um fenômeno mundial. Agora, ela compartilha sua experiência no evento que visa explorar os principais aspectos da superdotação.





Idealizado por Damião Silva, psicólogo, neuropsicólogo, pedagogo e escritor, o encontro reunirá especialistas em educação, saúde e família, bem como pessoas superdotadas e seus familiares, profissionais de saúde, educadores e pesquisadores. O evento, que se divide em três eixos principais - educação, saúde e família, garantirá uma compreensão mais profunda da superdotação e como melhor apoiar aqueles que a vivenciam.

Além de Deborah Blando, o evento conta com uma lista de palestrantes, incluindo Camila Marques, Bryan Brinque, Bruna T. Trevisan e outros especialistas. A jornalista Geovanna Tominaga será a apresentadora do evento.





Todos os participantes receberão certificação, validando sua participação no encontro. Os ingressos estão disponíveis em diversos valores, garantindo acesso a minicursos e palestras.





O "Vivendo a Superdotação - 3ª Edição" tem o compromisso de lançar luz sobre a superdotação e altas habilidades, proporcionando um espaço de aprendizado e interação. Este evento se tornará um marco no campo da educação inclusiva e na compreensão das altas habilidades e superdotação. Para mais informações, visite o site oficial do evento.