Garoto-propaganda de chocolate, Felipe Neto é atacado por bolsonaristas que promovem boicote

Bolsonaristas e pessoas contrárias aos posicionamentos políticos do youtuber Felipe Neto têm atacado o influenciador nas redes sociais por ele ter virado garoto-propaganda do chocolate Bis.







Publicidade

Publicidade

Pelo X (antigo Twitter), as hashtags #Bisnuncamais e #FelipeNeto apareciam na primeira e segunda colocações na manhã desta segunda-feira (16). Vídeos em que pessoas e até crianças vão ao mercado e deixam de comprar o doce por causa de Neto têm tomado a rede social.





Até ex-repórter da Globo tem demonstrado seu descontentamento a respeito da campanha de Neto para a marca. É o caso de Janaina Xavier, que pelo seu perfil disse que referia comer um doce de uma marca concorrente.

Publicidade





"O estoque está lotado e prateleiras cheias. Quer trégua? Óbvio que não, você quer grana no bolso. As ações do teu chocolate despencaram, porque você atacou tanta gente. Agora quer carinho?", disse. Ela também afirmou que a marca deveria escolher melhor seus influenciadores e checar "a ficha corrida" e não apenas o número de seguidores.