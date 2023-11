Carlos Alberto de Nóbrega está bem e deve ter alta esta semana após acidente

Internado desde o último sábado (11), Carlos Alberto de Nóbrega está bem e deverá ter alta em breve, segundo o Estadão. O apresentador sofreu um acidente doméstico e teve um sangramento interno na cabeça.







Publicidade

Publicidade

Nóbrega está no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde que sofreu uma queda em seu sítio. Além do sangramento, o apresentador do "A Praça É Nossa", do SBT, fraturou uma costela e ficou com o rosto inchado.





Na última terça-feira (14), Marcelo de Nóbrega, filho de Carlos Alberto, deu detalhes do acidente à coluna Mônica Bergamo, da Folha. Ele afirmou que o sangramento na cabeça já havia sido estancado, e a expectativa de alta é entre quinta (16) e sexta (17).

Publicidade





"Foi um susto enorme. Meu pai teve sorte", diz Marcelo. "Ele estava no sítio no sábado, mandou um vídeo pra gente dançando na piscina, feliz da vida. Meia hora depois, ele disse que foi descer a escada que sai da sala de jantar para a piscina, tropeçou no chinelo e caiu."





Marcelo afirmou que o pai colocou a mão na frente para se proteger, mas acabou "batendo o rosto bem forte". "Ele teve também um sangramento interno na cabeça bem leve, uma coisa pequena."





Por conta da questão de saúde, as gravações desta quarta (15) de "A Praça É Nossa" foram canceladas.