Caso de Larissa Manoela incentiva independência em mulheres jovens

Especialista afirma que as jovens hoje procuram independência e autoconfiança, em busca de relações que sejam maduras e parceiros que valorizem ambições







A entrevista concedida por Larissa Manoela ao Fantástico gerou ampla discussão desde que foi ao ar no último domingo (13). Questões como o rompimento com os pais, relações familiares e narcisismo foram alguns dos temas debatidos em torno do assunto. Entanto, o que mais pode ser discutido?

Publicidade

Publicidade





Segundo o especialista em relacionamentos do MeuPatrocínio, Caio Bittencourt, não é novidade que a sociedade frequentemente imponha padrões às mulheres mais jovens, retratando-as como imaturas e ingênuas. “Muitas vezes, jovens adultas são vistas como indivíduos incapazes de assumir responsabilidades ou de tomarem suas próprias decisões, algo completamente absurdo na maioria dos casos”, afirma.





Larissa Manoela, que começou a trabalhar muito jovem, teve a carreira gerenciada pelos pais durante grande parte da vida. Ao fazer a transição para a vida adulta, desenvolveu interesse em entender o funcionamento das empresas e todos os aspectos envolvendo a vida profissional dela. Insatisfeita, tomou a decisão de assumir ela mesma a gestão dos negócios. Tal escolha não foi apenas criticada pelos pais dela, mas também por diversas pessoas que enxergaram um comportamento "imprudente" e "infantil", argumentando que ela era "muito jovem" para tal responsabilidade.





“Por mais que ela não tenha tido o apoio da família, recebe apoio integral de seu companheiro. Isso mostra no que um bom relacionamento deve se basear: em companheirismo, transparência e diálogo. Essas jovens mulheres como a atriz demonstram independência e autoconfiança, buscando relações que sejam maduras e parceiros que valorizem suas ambições cada vez mais,” finaliza.