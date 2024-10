Caso de Sean 'Diddy' Combs será investigado em sigilo após acordo de advogados

Os advogados de Sean "Diddy" Combs, preso por abuso sexual e extorsão, entre outras acusações, garantiram que seu caso seja investigado em sigilo de justiça. A data do julgamento do rapper ficou marcada para 5 de maio de 2025.







Para os advogados de Diddy, o vazamento de informações sobre o caso, em especial um vídeo do rapper espancando a ex-namorada, Cassie Ventura, teria sido feito de propósito para "desestabilizar o tribunal".





A defesa também destacou a maneira que a busca e apreensão foi realizada na casa do rapper. Segundo os advogados, ela foi "realizada intencionalmente, para maximizar a exposição da mídia". Eles criticaram a força excessiva usada contra os filhos de Diddy e outros vazamentos feitos pela promotoria com o objetivo de "manchar a reputação de Sr. Combs antes do julgamento".





Diddy está detido desde o dia 16 de setembro, no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn, em Nova York. Seu advogado, Marc Agnifilo, contou um pouco da rotina do rapper para a revista americana People.





Segundo Agnifilo, a parte mais difícil é a comida. Diddy começa o dia às 6h com um café da manhã com cereais, frutas, torradas e um bolo. Às 11h, o almoço, geralmente uma combinação de uma proteína com uma massa ou salada. O jantar é servido após às 16h.





O rapper tem permissão para receber visitas, e já foi visitado por sua mãe, Janice Combs, e suas filhas gêmeas, D'Lila e Jessie. Diddy tem, ainda, mais cinco filhos que ainda não o visitaram.





O rapper, ainda, teve o privilégio de conversar com a família quando chegou ao tribunal no dia 10 de setembro, ao contrário da maioria dos réus criminais. Seus familiares foram vaiados durante a audiência.