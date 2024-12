Chapéu de Ana Castela e tênis de Anitta serão leiloados em ação beneficente promovida pela Blogueirinha

Um chapéu autografado pela cantora sertaneja Ana Castela, um look usado por Angélica no Carnaval de 2014 e um tênis da cantora Anitta são alguns dos itens que serão leiloados em evento beneficente que será realizado pelo influenciador Bruno Matos, intérprete da personagem cômica Blogueirinha, no próximo dia 9.





Todo o valor arrecadado com a ação será destinado para a ONG Casa 1, que acolhe pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social, na região central de São Paulo.





A segunda edição do Leilão da Blogueirinha ocorrerá de forma online, com transmissão pelo canal da apresentadora no YouTube e pela DiaTV, a partir das 20h. Pedro Sampaio também participa da iniciativa com a doação do terno metalizado, de Alexandre Herchcovitch, que ele usou no Grammy Latino.





"É fundamental a gente usar nosso alcance e força para ajudar instituições tão importantes para a comunidade. É uma oportunidade de praticar a solidariedade com muito bom humor", diz Matos.





O leilão do ano passado arrecadou quase R$ 90 mil e teve peças cedidas por Preta Gil e Pabllo Vittar.