Chef revela segredos sobre como cozinhar para a rainha Elizabeth

O chef de cozinha galês Graham Tinsley, que cozinhou para a rainha Elizabeth 2ª em várias ocasiões, disse que foi obrigado a fazer um raio-x das refeições dela antes de serem servidas em jantares oficiais. Ele fez a revelação em entrevista à revista Hello! desta semana.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Tinsley disse que a segurança era super rigorosa quando a rainha jantava com outras figuras públicas importantes. Segundo ele, quando cozinhava apenas para a família real nem sempre estava ciente da segurança. "Só mudava se houvesse chefes de estado chegando, e então a segurança era muito, muito rígida ", disse Tinsley.



O cozinheiro revelou que toda a equipe de cozinha era obrigada a se encontrar em uma delegacia de polícia e pegar carona de motocicleta para o castelo. Ele falou que em alguns banquetes os convidados têm até codinomes por segurança.



"Para banquetes de alto calibre, somos obrigados a colocar todos os nossos alimentos, recipientes, facas e equipamentos de cozinha em uma máquina de raio-x."

Continua depois da publicidade



A máquina de raio-x não é a única revelação feita pelos chefs de cozinha que já serviram a rainha. O ex-chef real Darren McGrady contou em um vídeo publicado no YouTube que já enganou a rainha para que escolhesse a sobremesa favorita da Princesa Diana.



Eu sempre sugeri dois pudins para o menu - o favorito de Diana e um que a rainha não gostava. Então, eu sabia que a rainha escolheria o suflê de pão com manteiga", explicou McGrady. "Funcionou todas as vezes e a princesa conseguiu sempre que ela visitou a Rainha", acrescentou o chef de cozinha.



O Post relatou em 2017 que a Rainha prefere refeições simples feitas com produtos locais e que é supostamente uma viciada em chocolate.



De acordo com a British Heritage, o monarca de 95 anos começa todas as manhãs com uma xícara de chá Earl Grey, antes de uma tigela de Special K para o café da manhã.



Os almoços e jantares da Rainha geralmente são peixe grelhado ou frango, mas ela frequentemente se entrega a um clássico assado de domingo completo com todos os acompanhamentos. A realeza também não se intimida com o álcool, e sua bebida preferida é um coquetel gim e Dubonnet.