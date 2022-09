Claudia Raia anuncia gravidez em vídeo no Instagram

A atriz Claudia Raia, 55 anos, anunciou em vídeo no seu perfil do Instagram, no início da noite desta segunda-feira (19), que está grávida de seu terceiro filho. É o primeiro filho de seu casamento com Jarbas Homem de Mello, 53 anos.





Claudia é mãe de Sophia Raia e Enzo Celulari. A atriz teve os dois filhos com o ator Edson Celulari.

Claudia Raia postou um vídeo dançando com o marido no Instagram com a legenda: "Não é novidade nosso sonho de sermos pais! E não é que ele se realizou? Eu e @jarbashomemdemello estamos grávidos!".





Veja a postagem: