Com Covid pela terceira vez, Luciano Szafir está bem e sem sintomas

O ator e empresário Luciano Szafir, 53, está chegando ao fim de mais um ciclo de contaminação por Covid-19 e está bem. Em entrevista à reportagem, ele disse que está bem, e que, em breve, deve remover a bolsa de colostomia.

"Eu já estou no final [do isolamento]. Eu só tive algumas dores de cabeça, às vezes um pouquinho mais fortes, mas foram mais brandas. Não tive febre, não tive dor no corpo ou qualquer outro sintoma", disse Szafir.

Essa é a terceira vez que o ator contrai a doença, mas não precisou ser hospitalizado dessa vez. "Descobri [que estava com a doença] porque eu fui fazer o exame de colonoscopia para poder retirar a bolsa de colostomia se estiver tudo em ordem. Tive de fazer um PCR para entrar no hospital e foi assim que eu descobri. Foi bem tranquilo", disse o empresário.





Em junho de 2021, o ator ficou internado por mais de um mês e teve diversas complicações como uma embolia pulmonar. Ele também precisou realizar uma cirurgia de emergência no intestino e passou por um sangramento no lugar da colostomia, necessária devido ao problema intestinal.





Szafir acredita que, em breve, deve retirar a bolsa presa ao seu abdômen. "Vai depender dos médicos e do exame de colonoscopia. Tomara que dê para tirar. É o que menos me incomoda, para falar a verdade. Não vou mentir que é muito melhor estar sem bolsa de colostomia, mas, só o fato de estar vivo, já valeu", disse.

DOAÇÕES PARA PROJETO

Em seu Instagram, o ator divulgou a iniciativa do Projeto COM VIDA, destinado aos que sofrem sequelas da Covid-19. "É um projeto que me tocou profundamente. É muito bonito", disse o ator à reportagem.

No vídeo, Szafir ressalta a importância do projeto, que vem ajudando que sofreram com a doença. Entre as ações destacadas pelo ator estão a doação de próteses, alimentação, apoio psicológico, entre outros.