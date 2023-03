Como está a rotina de Bruce Willis após descobrir demência

A modelo Emma Heming, mulher de Bruce Willis, publicou no Instagram um apelo a fotógrafos que tentam fotografar seu marido. Bruce tem demência frontotemporal, doença que afeta a compreensão e a fala. Emma explica que as tentativas de abordagem dos paparazzi dificultam ainda mais a missão de levá-lo para passear.





Nos últimos dias, o jornal Daily Mail divulgou fotos do ator em um passeio pelas ruas de Santa Mônica, na Califórnia. No momento em que as fotos foram tiradas, fotógrafos tentaram fazer perguntas ao ator e pedir que ele posasse para a foto.

Emma diz no vídeo que busca sensibilizar as pessoas sobre a demência. A modelo fala sobre a dificuldade de sair com alguém que tem a doença. "Está claro que ainda há muita educação a ser feita", ela disse. "Então essa vai para os fotógrafos e o pessoal do vídeo que estão tentando conseguir essas 'exclusivas' do meu marido: mantenham-se nos seus espaços."





A mulher do ator reconhece que os profissionais só estão fazendo o trabalho deles, mas pede que não gritem com Bruce ou tentem fazer perguntas a ele. "Dê a ele o espaço dele. Permita que nossa família ou quem quer que esteja com ele no dia seja capaz de levá-lo do ponto A ao ponto B em segurança."





Emma e Bruce são casados desde 2009 e têm duas filhas. No último ano, o ator retomou contato com sua ex-mulher, Demi Moore, com quem tem mais três filhas. O antigo casal, que se separou em outubro de 2000, mantém uma relação de amizade e as famílias de Demi e Bruce passaram a pandemia juntas.





Desde o diagnóstico do ator, a família de Bruce tem procurado especialistas e divulgado informações na internet sobre a doença.