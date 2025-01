Confirmada no BBB 25, Gracyanne Barbosa 'prepara contrabando' de ovos pra o confinamento

Após a TV Globo divulgar, na noite de quinta-feira (9), a participação de Gracyanne Barbosa e sua irmã Giovanna Jacobina no Big Brother Brasil 25, as novas participantes do reality show compartilharam dois vídeos no Instagram tentando contrabandear ovos para a ''casa mais vigiada do Brasil''.





Empresária e musa fitnes, Gracyanne Barbosa é famosa nas redes sociais por comer 40 ovos por dia. Por conta dessa fama e em forma de brincadeira, a influenciadora mostra para seus seguidores o que ela levará para a casa do BBB. Na mala há um vestido e uma roupa para treino e várias bandejas de ovos. No final do vídeo ela recebe um comunicado do Big Boss. ''Gracyanne Barbosa, não é permitido a entrada de alimentos na casa mais vigiada do Brasil''.

Nesta sexta-feira (10), um novo vídeo de continuação foi publicado pela dupla, que mostra novamente Gracyanne e sua irmã misturando ovos no meio de suas roupas para levar para o confinamento. Entretanto, na legenda, as irmãs brincam dizendo ser segredo delas.





No time dos Camarote, Gracyanne, 42 anos, e sua irmã Giovanna, veterinária, 26, foram a oitava dupla a serem confirmadas para o reality. A estreia do programa está prevista para a próxima segunda-feira (13).